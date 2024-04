Liberazione, boom di eventi per la festa

Giornata ricca di eventi, domani a Lodi, per celebrare la 79esima Festa della Liberazione. Le iniziative si svilupperanno dalla mattina a sera. La prima parte della giornata sarà caratterizzata da momenti istituzionali: alle 9.45 ci sarà la deposizione della corona d’alloro davanti alla lapide per i caduti, sotto i portici di Palazzo Broletto, da parte di Angelo Malusardi, presidente della sezione Martiri del Poligono. Subito dopo, alle 10, il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti celebrerà la messa. Seguirà il corteo ufficiale, che da piazza Vittoria raggiungerà piazzale Medaglie d’Oro per deporre corone d’alloro al monumento della Resistenza. Il corteo poi tornerà in piazza Vittoria, qui la cerimonia ufficiale finirà con i discorsi di Gabriele Zuffetti, vicepresidente dell’Anpi provinciale, e di Andrea Furegato, sindaco di Lodi. Nel pomeriggio invece, alle 16.30 in piazza Sommariva (a Torretta) ci sarà una festa organizzata dal Coordinamento 25 aprile, cui partecipano varie associazioni del territorio. Oltre ai banchetti che venderanno cibo e bevande, sono previsti un laboratorio per bambini, vari interventi sull’antifascismo e un concerto live, suoneranno gli Udo Caramba, i Sobanski e si concluderà con un Dj Set. Piazza Sommariva sarà anche la tappa finale di “Resistere Pedalare Resistere“, tour di 20 chilomentri in bicicletta organizzato da Fiab ed Ilsreco (Istituto Lodigiano per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) per scoprire i luoghi del Lodigiano dove sono avvenuti fatti di Resistenza. L.P.