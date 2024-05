L’ex caserma lascia spazio a nuove case

Nuove case all’interno del rudere dell’ex caserma dei carabinieri di viale Belloni a Codogno: nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del Comune di Codogno e l’amministratore unico, Lino Girometta, della società, Brainwave Consulting srl che ha acquisito, lo scorso metà aprile, l’immobile per 131mila e 500 euro da un’asta promossa dalla proprietà Aler Lodi-Pavia. Il confronto era stato auspicato dallo stesso manager dell’impresa poiché l’intenzione di far rinascere questa fetta di centro urbano a ridosso del "cuore" della città, a detta sua, non poteva prescindere da un dialogo aperto e costruttivo con l’ente pubblico.

"Il privato ha confermato l’intenzione di realizzare un stabile nuovo per ricavare all’interno nuovi appartamenti ad impatto zero a livello di energetico – ha confermato l’assessore all’urbanistica Giovanni Bolduri che ha tenuto i contatti –. Dopo aver abbattuto il vecchio immobile fatiscente e ripulito l’area ovviamente: l’intenzione sarebbe quella di salire di un piano in più rispetto all’attuale altezza e dunque abbiamo parlato anche di passaggi urbanistici da compiere nel prossimo futuro".

Il contatto tra le parti ha consentito anche di definire, in linea di massima, il rapporto di collaborazione tra pubblico e privato: infatti, quando il cantiere di costruzione delle nuove abitazioni sarà pronto, alcuni appartamenti potrebbero essere venduti a prezzi calmierati in convenzione con il comune codognese. Percorso quest’ultimo ancora da costruire anche se restano le intenzioni espresse da entrambe le parti.

M.B.