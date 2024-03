L’avvocato e la pittrice insieme tra dipinti e leggi

Festa della Donna con un “segno” particolare oggi e domani in Sala Zonca a Voghera. Con l’evento “La legge e le “chances“ delle donne” l’avvocato Ilaria Sottotetti e la pittrice Silvana Sottotetti (omonime ma non parenti) hanno pensato di fare un regalo a tutte le donne: una mostra di quadri con soggetti femminili opera della pittrice cui verranno affiancati, da parte dell’avvocato, riferimenti agli istituti giuridici della nostra normativa che tutelano le donne. Questo per riflettere e comprendere che evoluzione abbia avuto la legge italiana sulla tutela del mondo femminile. Le opere sono una ventina, realizzate con tecniche diverse, dal pennarello al carboncino. Partner dell’evento la Busta Rossa, il centro antiviolenza Chiara, la sezione di Voghera dei City Angels. La mostra sarà aperta oggi dalle 17 alle 19, domani dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. I partecipanti riceveranno un piccolo dono in ricordo di questa esperienza.

In serata, dalle 19 alle 21, il Teatro Valentino Garavani aprirà le proprie porte in via straordinaria per permettere agli amanti del teatro e delle arti di visitare gratuitamente gli spazi del Teatro al di fuori della normale programmazione artistica.

G.M.