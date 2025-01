Lavori, treni bloccati e ritardi. L’odissea quotidiana dei pendolari lodigiani: “Siamo esasperati”

Lodi, 13 gennaio 2025 – “Trasporto ferroviario fuori controllo dalle sei del mattino a sera, siamo esasperati”. È il Comitato pendolari del Lodigiano e sud Milano, alle 20 del 13 gennaio 2025, a riassumere la giornata vissuta da diversi pendolari che, fruendo della linea ferroviaria Milano-Piacenza, hanno dovuto affrontare disagi diversi. “Praticamente abbiamo vissuto attaccati alla App di Trenord che, nelle note, segnalava quanto successo – spiegano i viaggiatori –. Alle 6 di questa mattina, lavori notturni non terminati hanno bloccato la linea R38 da Piacenza e in particolare i treni regionali, mentre da Milano Bovisa le condizioni meteo, che consistevano in una leggera brina, non hanno fatto partire i primi treni della S12, cioè il suburbano” introducono.

La direttrice Mantova-Milano

Ma i problemi non sono finiti: ”La linea Mantova (Bozzolo) per Milano ha visto due treni con le porte bloccate. Poi è stato segnalato un guasto alla linea elettrica, tra Secugnago e Casalpusterlengo. Invece, all’ora di pranzo, c’è stato un guasto alla linea elettrica tra Tavazzano con Villavesco e Lodi. Poi, in serata, un treno si è bloccato sotto il passante, a Milano -Lancetti”. Con S1 e S12 nel caos, “stasera verso le 19 non ci sono treni per San Donato Milanese, San Giuliano, Melegnano, San Zenone al Lambro e Tavazzano con Villavesco e qui solo linee S suburbane. Un pochino meglio per Lodi dove, salvo enorme ritardo, qualche Regionale stava passando e Lodi ha la fermata di questo tipo di treni” insistono.

Dal numero dei treni soppressi o in ritardo indicati sul monitor i pendolari lodigiani capiscono quale giornata vivranno

“Sud Milano dimenticato”

Per il Comitato:”I monitor di Rogoredo di oggi evidenziano un trasporto ferroviario fuori controllo dalle 6 del mattino a sera, in maniera continuativa. E purtroppo queste giornate sono state molto ripetitive, a partire dallo scorso autunno. Se poi ricordiamo che per scelta puramente politica, Regione Lombardia ha tolto il Bonus automatico del 30% ai pendolari che pagano, la beffa è servita. Quando invece il bonus regionale del 30% e l'indennizzo di legge del10% , potevano coesistere, come accade in Liguria e Toscana” ricorda il Comitato. Poi un’osservazione:”Il sud Milano ha necessità urgenti di investimento, per quadruplicare i binari tra Tavazzano con Villavesco e Lodi, percorso di soli 12 chilometri, rinnovando anche una linea elettrica molto vecchia e usurata dal passaggio di ogni tipo di treni. I guasti qui impattano sulla Milano-Bologna”.