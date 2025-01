La Lombardia riscopre in treno: aumentano i pendolari ed è boom di viaggiatori nei weekend

SONDRIO – Sempre più in treno. Per andare al lavoro, all’università, a scuola. Ma anche per divertirsi, il weekend lungo, una gita fuoriporta, raggiungere le città d’arte. Un lombardo su dieci viaggia in treno durante i giorni feriali, uno su venti il sabato, uno su trenta la domenica. “Crescono di oltre il 7% i viaggiatori quotidiani, passati a novembre dai 713mila del giorno feriale medio del 2023 ai 762mila – spiegano da Trenord –. Complessivamente sui treni regionali della Lombardia nel 2024 si sono contati oltre 200milioni di viaggi”.

I 760mila e passa passeggeri quotidiani sono meno degli 800mila registrati nel 2019 pre-pandemia di Covid, ma durante i sabati e i festivi i numeri pre-Covid sono stati superati: “Al sabato i passeggeri trasportati sono ora 482mila contro i 387mila del 2019, con un incremento del 19,7% – sottolineano sempre da Trenord – mentre le domeniche e nei festivi sono passati da 292mila a 351mila”, cioè 60mila e il 16,8% in più.

Le linee su cui aumentano di più i passeggeri cono le Regio Express e le regionali, utilizzate ogni giorno da 371mila viaggiatori, il 9% in più. Sempre più frequentate pure le grandi linee suburbane con 356mila passeggeri al giorno in aumento del 4%. Più di 35mila invece quanti si spostano con il Malpensa Express. La linea più affollata è la S5 Varese - Milano Passante - Treviglio con 58mila utenti feriali, in crescita del 4%.

Seguono la S8 Lecco - Carnate - Milano con 42mila viaggiatori in aumento del 15%, la S6 Novara - Passante - Pioltello con 41.500 pendolari pari al 7% in più, e la S1/S12 Lodi - Melegnano – Passante- Bovisa - Saronno con 40mila viaggiatori. Tra le Regio Express, la più utilizzata è la Milano - Brescia - Verona con 36mila viaggiatori feriali, seguita dalla Milano Centrale - Treviglio - Bergamo con 19mila e dalla Milano Centrale - Sondrio - Tirano con 16.600mila, un boom del 33% per la ferrovia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Sulla regionale Milano Cadorna - Saronno - Varese Nord i passeggeri sono mediamente 29mila al giorno, sulla la Milano Cadorna - Saronno - Como Lago oltre 25mila e sulla Milano Cadorna - Seveso - Asso circa 22mila.