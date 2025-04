Lavori alle scuole. Il cortile ora è a disposizione

Procedono i lavori di adeguamento sismico della scuola materna e primaria di Maleo in viale Italia. In tempo per la primavera, gli alunni hanno riavuto a disposizione il cortile. Nel frattempo si procede con il resto dell’intervento da 748mila e 288 euro, diretto dall’architetto Sara Comandù e affidato alla ditta Sverzellati Cesare Emilio di San Rocco al Porto. "Con la primavera è stato restituito il giardino agli alunni, da tempo requisito per i lavori di miglioramento sismico - annuncia il presidente del Consiglio comunale di Maleo Francesco Bergamaschi (nella foto) -. All’inizio dell’anno scolastico erano state restituite all’uso ordinario le aule che, insieme alla copertura, erano state oggetto di intervento durante l’estate. Ma il cantiere era rimasto ad interessare giardino e scantinato, per il rinforzo dei muri di cantina". Per quanto riguarda i lavori ancora da ultimare "rimane l’altro cantiere sul retro, allestito per la realizzazione della nuova mensa ma giunto ormai, alle finiture interne". Comunque, tutto è stato svolto "con soddisfazione – precisa Bergamaschi - riuscendo, pur con qualche disagio per l’utenza, ad effettuare l’operazione senza dover trasferire il servizio. E anche se i tempi si sono un poco allungati, ora abbiamo un edificio storico, vincolato come bene culturale, pronto per attraversare un altro secolo di storia. Era stato inaugurato negli anni Venti del secolo scorso". Però l’impegno amministrativo su questo fronte non è finito. "Per l’estate inizierà un ampliamento al piano rialzato della scuola materna. Inoltre i serramenti saranno sostituiti. Contestualmente saranno abbattute le tramezzature, della ex direzione e segreteria, per la realizzazione di un’aula multimediale finanziata da un bando regionale.