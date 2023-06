L’assessore regionale: trasporti da migliorare

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente ha incontrato, ieri mattina, le realtà amministrative e produttive locali, nella sede del “Consorzio IT”, società che raggruppa 48 Comuni dell’area omogena cremasca e che ha il compito di favorire lo sviluppo e l’efficientamento dei servizi comunali e sovracomunali. "È stato un incontro proficuo, nel quale abbiamo condiviso criticità e problematiche del territorio in ambito trasportistico" ha commentato. Numerosi i temi toccati, come il prolungamento della linea gialla della metropolitana sino a Paullo. "Il clima collaborativo che si è instaurato - ha spiegato Lucente - sarà fondamentale per individuare, in maniera sinergica, soluzioni e strategie utili per il sistema dei trasporti del Sud Milano e del Cremasco. In particolare programmerò un incontro con i tecnici di RFI per verificare la fattibilità di potenziare i collegamenti ferroviari diretti tra Crema e Milano. Interessante anche l’idea di dar vita ad un itinerario ciclabile in grado di connettere le principali realtà del territorio".