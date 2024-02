Ladro minaccia la guardia giurata. Poi si dà alla fuga ma viene preso

Ruba, lo prendono, restituisce la merce e pensa che sia finita lì. Guai grossi invece per un 18enne che ha cercato di rubare merce in un supermercato. Il ragazzo non si è accorto che una guardia giurata lo stava tenendo d’occhio e, quando ha saltato le casse, è stato fermato dal vigilante che gli ha contestato

il furto. A quel punto il giovane, pensando di chiudere

la questione, ha tirato fuori dalle tasche la merce rubata

e l’ha consegnata al vigilante. Quindi ha fatto per andarsene ma la guardia l’ha fermato, avvertendolo che lo avrebbe consegnato ai carabinieri che stavano arrivando. Il 18enne

a quel punto ha minacciato il vigilante di prenderlo a pugni

e poi è fuggito. Intanto è arrivata una pattuglia di militari

che, messa al corrente dalla guardia giurata di quel che era successo, ha cominciato a cercare il 18enne, trovandolo di lì

a poco ancora nei pressi del supermercato. Il ragazzo è stato preso in consegna dai carabinieri e portato nella caserma

Santa Lucia dove è stato identificato e denunciato a piede libero per tentata rapina impropria.

P.G.R.