Ladro di bici incastrato dal Gps, che lo “segue” da Crema a Casalpusterlengo

Casalpusterlengo (Lodi), 14 agosto 2024 – Ruba una bicicletta elettrica ma il localizzatore satellitare traccia i movimenti del ladro che viene successivamente pizzicato dalla Polizia Locale di Casalpusterlengo. La due ruote era stata trafugata a Crema alcuni giorni fa, ma il ladro non ha tenuto conto che il blitz non solo era stato immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune del Cremonese, ma anche il Gps lo aveva tenuto sotto controllo permettendo alle forze dell'ordine di monitorare gli spostamenti della due ruote verificando che l'autore del furto si era spostato da Crema a Casalpusterlengo in treno. A questo punto, una pattuglia in abiti civili si è messo sulle tracce della bici, rintracciandola: l'uomo in sella, poi identificato per A.M. di 20 anni, di nazionalità tunisina, domiciliato a Ospedaletto Lodigiano, si è giustificato dicendo di aver avuto il velocipede in prestito da un soggetto ignoto incontrato poco prima e di averlo utilizzato solo per poco tempo. Il giovane è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Al ventenne potrebbe essere notificato il foglio di via dalla città.