Furti in serie di biciclette. Via nel mirino dei ladri

Ancora ladri di biciclette, sempre più sfrontati: entrano nei cortili delle abitazioni, arraffano le bici e se ne vanno. È successo un’altra volta a Castelnuovo, terzo caso in poche settimane. Nella notte appena passata, in via Dosso Morone, qualcuno è arrivato con una bicicletta, presumibilmente rubata, è entrato nel cortile di un’abitazione, ha prelevato la bicicletta che era lì depositata e se ne è andato con quella. Nel cambio, evidentemente, il ladro ci ha guadagnato perché la bici rubata vale più di mille euro e nel suo genere è abbastanza rara. Il furto è avvenuto dopo l’1.30 perché a quell’ora il proprietario è tornato a casa e la bici era al suo posto. È il terzo furto del genere che viene segnalato a Castelnuovo, sempre in via Dosso Morone. In tutti i casi i ladri sono entrati in abitazioni private e hanno prelevato le biciclette. In due casi su tre hanno lasciato una bici rubata.P.G.R.