Milano, rubano bici pregiate e le smontano per inviarle in Colombia: la polizia le recupera e le riconsegna

Milano, 13 agosto 2024 – Questa mattina la Polizia di Stato a Milano ha riconsegnato bici e altro materiale rubato ai legittimi proprietari: si tratta di cinque cittadini che, tra Lombardia, Trentino e Veneto, avevano subito il furto di biciclette di pregio e monopattini. A inizio agosto gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese avevano individuato a Pioltello (MI) due cittadini colombiani, di 26 e 43 anni, che stavano per entrare in un Ufficio Postale con un pacco voluminoso: all’interno vi era una bici in fibra di carbonio da 2mila euro che i due stavano per spedire in Colombia.

Nel loro appartamento a Vignate (MI), i poliziotti hanno trovato un loro connazionale 45enne che stava imballando un’altra bici dal valore di 4.500 euro circa, due monopattini elettrici, una bicicletta elettrica da 3mila euro e un’altra bicicletta in fibra di carbonio dal valore di 4.000 euro.