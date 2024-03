Ladri tra gli scaffali da Soresina a Lodi

Ladri di professione che non si curano di nascondere la targa dell’auto su cui arrivano e poi fuggono dopo i furti, tanto sono sicuri di farla franca. Ladri domiciliati nel Napoletano ma che colpiscono nei supermercati da Lodi a Soresina e oltre. Adesso due di loro hanno un nome, mentre una terza complice è in fase di identificazione.

La vicenda parte a dicembre 2023, quando il direttore di un supermercato di Soresina avverte i carabinieri che due donne e un uomo hanno nascosto prodotti per 700 euro e se ne sono andati senza pagare a bordo di un’auto di cui le telecamere hanno filmato la targa. Mentre si dipanano le indagini, i carabinieri riscontrano analogie con altri furti in supermercati di Pizzighettone e del Lodigiano. Proprio in quelle zone una 25enne che fa parte della banda era stata fermata e denunciata dopo un furto e poi liberata. Con le sue generalità i militari hanno scoperto che si trattava della stessa autrice del furto di Soresina e sono arrivati a dare un nome anche all’uomo della banda.

Non è finita perché, continuando a indagare, si è scoperto che la donna era stata denunciata l’anno scorso per furto in un supermercato di Crema. E a Crema c’era anche il 27enne riconosciuto come l’autore del furto di Soresina. Una catena che di furto in furto porta sempre ai tre ladri. Al termine delle indagini la 25enne e il 27enne sono stati denunciati per furto aggravato, la seconda donna è in fase di identificazione e tutti e tre sono ancora in libertà.

Pier Giorgio Ruggeri