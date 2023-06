Ladri nel Cremasco: agiscono con un piano ben studiato, sindaco Bonazza lancia l'allarme

Allarme ladri nel Cremasco: agiscono sempre nello stesso modo. Dopo aver colpito a Campagnola Cremasca e Sergnano, questa settimana si sono portati a San Michele di Ripalta Cremasca. Qui hanno messo in atto il solito piano. Con una mascherina sul volto suonano al citofono di villette e se il proprietario risponde si fingono rappresentanti. Nel caso specifico si sono finti giardinieri, offrendo i loro servizi. Se invece non risponde nessuno, i ladri entrano in azione. Almeno due le villette razziate. Il sindaco Aries Bonazza ha lanciato l’allarme, avvertendo via social i suoi compaesani del pericolo e segnalando le auto sospette sulle quali i banditi si muovono. P.G.R.