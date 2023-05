La piattaforma ecologica sarà ampliata e sistemata

Spicca anche l’ampliamento e la riqualificazione della piattaforma ecologica di via della Fornace con un esborso di 800 mila euro tra le priorità più elevate dell’elenco di opere pubbliche, inserito nel bilancio preventivo che verrà discusso in Consiglio comunale a Codogno il 18 maggio. L’amministrazione ha inserito tredici interventi per il 2023, alcuni dei quali definiti di media o massima urgenza. Tra i maxi lavori spiccano i già noti investimenti per il quartiere fieristico il cui cantiere dei primi lotti è già avviato: ai nastri di partenza a breve anche la costruzione del nuovo parcheggio di fronte ai padiglioni (un milione e 200 mila euro di spesa) e nei prossimi mesi decollerà anche la ristrutturazione del padiglione bovini (due milioni e 792 mila euro).

Partirà anche la nuova rotatoria per l’innesto verso la frazione Maiocca lungo la sp 234 (400 mila euro), i due lotti per le ex scuderie di Villa Polenghi (525 mila euro). Tra gli investimenti inferiori a 100 mila euro la fornitura e posa di quattro punti di ricarica per veicoli elettrici (71 mila euro) e l’abbattimento di barriere architettoniche lungo i marciapiedi (90mila euro).