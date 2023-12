La finta figlia incassa oro per 9mila euro

Un’altra madre truffata dalla telefonata della finta figlia, che l’ha convinta a consegnare tutti i gioielli d’oro che aveva in casa, per un valore di circa 9mila euro. Il raggiro è stato denunciato ieri ai carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina ma messo a segno lunedì: a farne le spese, una 77enne residente a Cassolnovo. La finta figlia al telefono è stata evidentemente abbastanza convincente da far credere all’anziana di avere urgente necessità di soldi per saldare la parcella di un avvocato. La madre non teneva però contanti nella propria abitazione e la truffatrice le ha quindi chiesto di raccogliere tutto l’oro a disposizione in casa e di metterlo in una borsa, che sarebbe poi passata a ritirare un’incaricata dell’avvocato. E così è stato, con la consegna avvenuta proprio davanti all’abitazione della vittima, prima che si rendesse conto del raggiro.

S.Z.