La dirigente Lucini Paioni in pensione dopo 44 anni

La dirigente del Comprensivo Pasqualina Lucini Paioni (nella foto) a settembre andrà in pensione dopo 43 anni e 9 mesi di intenso lavoro di cuore e di testa per migliaia di studenti. Classe 1961, Lucini vive nella Bassa Lodigiana e ha conseguito diverse lauree e master. Ha iniziato a insegnare nel 1979 a Senna Lodigiana, poi a Milano, a Brembio, a San Colombano. Nel 2007 ha superato il concorso da dirigente scolastica a Trento. E dopo 30 anni di insegnamento, dal settembre 2010 è diventata preside a Borghetto Lodigiano, poi a Casalpusterlengo.

"Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me e le famiglie. Ho sempre puntato all’inclusività. La scuola è attraversare, procedere, darsi una meta. L’esperienza che ho maturato come insegnante mi ha aiutata molto anche nel mio ruolo di dirigente. Intanto la scuola è cambiata. Se ripenso al ciclostile mi viene da sorridere. Però differenze sostanziali tra gli alunni di un tempo e quelli di oggi non le trovo: certo il linguaggio è diverso, ma anche il contesto. Si dice “sono più maleducati, arroganti, violenti“. D’accordo, tuttavia i miei primi alunni, 40 anni fa, hanno avuto la fortuna di studiare e prepararsi per il futuro. Oggi quali certezze future possono avere gli studenti? Chi ha la pazienza di ascoltarli, seguirli, gioire dei loro successi? Spero che ci riesca la scuola".

P.A.