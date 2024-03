La ciclopedonale è realtà: "Sarà un paese più green"

Taglio del nastro, ieri, a Pieve Fissiraga, per la nuova ciclopedonale che collega l’azienda Itelyum alla strada provinciale 235. Il Comune punta sulla mobilità sostenibile e la sicurezza dei percorsi cittadini e ha predisposto un collegamento che si snoda dalla fermata del bus sulla sp 235 e il paese, lungo via Tavernelle. Addio, quindi agli spostamenti pericolosi che riguardavano soprattutto gli studenti. Il nuovo collegamento, dotato anche di illuminazione, ha una larghezza di 3,7 metri, di cui 1,2 destinati al passaggio pedonale e 2,5 al transito delle biciclette. Il tracciato sarà ora in completa sicurezza e garantirà anche un adeguato attraversamento pedonale con strisce. Sono stati investiti più di 100mila euro, sostenuti dalla Provincia di Lodi, con l’importante contributo dell’azienda Itelyum, incaricata anche dell’esecuzione dei lavori. L’amministrazione comunale del sindaco Stefano Guerciotti, con la realizzazione di questa ciclabile, ha voluto dare il via al primo step di un progetto più ampio, che prevede anche la realizzazione di un secondo tratto ciclopedonale fino Borgo San Giovanni. "Ai pievesi che devono raggiungere la sp 235 per lavoro e per andare a scuola con il bus, lasciamo un collegamento veloce e sicuro, senza ricorrere all’uso dell’automobile – dice il sindaco –. Vogliamo incentivare una Pieve sempre più green". P.A.