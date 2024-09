Iscrizioni aperte a tre corsi di formazione

Grafica per la cosmetica, amministrazione economica e logistica smart. Sono i tre nuovi corsi IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore promossi dai partner di TiLab. Si tratta del progetto, che favorisce la formazione professionale nel Lodigiano, sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. E sono aperte le iscrizioni. Si punta alla qualificazione, per essere subito appetibili sul mondo del lavoro. Gli IFTS sono percorsi formativi che durano un anno, pratici e qualificanti, concentrati in attività di laboratorio o di stage, che offrono l’opportunità di migliorare le proprie competenze e di arricchire il curriculum per potersi inserire più facilmente nel mondo del lavoro. Possono iscriversi i giovani che hanno ottenuto la maturità o che hanno conseguito un diploma professionale IeFP, ma anche i ragazzi e le ragazze che, ammessi al V anno di scuola superiore, hanno abbandonato gli studi senza terminare il loro percorso formativo. A differenza dell’università, che può essere molto costosa, i corsi IFTS sono totalmente gratuiti Nel dettaglio, Smart Logistic specialist prevede l’insegnamento di tecniche per la gestione e ottimizzazione dei sistemi logistici e dei trasporti ed è stato attivato dal Cfp Asfol presso la sua sede di Casalpusterlengo, Tecniche grafiche per l’industria cosmetica è attivo al CFP Calam di Lodi mentre Tecniche per l’amministrazione economico finanziaria si può seguire al CFP San Giuseppe Canossa di Lodi. Maggiori informazioni sui corsi, gli orari e le qualifiche necessarie per accedere sono disponibili sui siti dei tre centri promotori o contattando direttamente le segreterie del CFP Calam. P.A.