Investe un lupo sulla via Emilia. Animale morto, danni all’auto

Forte vento e raffiche di pioggia, tante le emergenze al centralino del 115 per via della violenta perturbazione che venerdì sera si è abbattuta sul Lodigiano, con due alberi caduti, tegole pericolanti, un ascensore bloccato, un dissesto statico, l’investimento di un animale. Le richieste di aiuto hanno visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. Alle 19.15, in un edificio di Lodi, in via Oldrado da Ponte, una donna è stata liberata perché rimasta chiusa in un ascensore. Alle 19.20 e alle 21 sono caduti due alberi, bloccando la carreggiata di due arterie stradali lodigiane. I pompieri hanno quindi dovuto rimuovere le piante, per riconsentire il passaggio ai veicoli. Gli alberi non hanno retto alle forti sollecitazioni del vento e la richiesta di aiuto è arrivata prima da Casalpusterlengo, sulla via Emilia strada statale 9, e poi da Cascina Melesa di Cornegliano Laudense. Alle 19.25, a Lodi, nel quartiere San Grato, un’auto ha investito un lupo sulla via Emilia, all’altezza della ditta Varom. Purtroppo l’animale è morto, mentre il conducente ha riportato danni all’auto, senza per fortuna rimanere ferito. Il temporale, alle 20.21, ha poi reso pericolanti le tegole di un immobile di piazza XX aprile a Turano Lodigiano e poco dopo, una grondaia a Senna Lodigiana, in via Aldo Moro. A mezzanotte e 10, è stato recuperato un gatto che si è infilato in una cantina.

Paola Arensi