Informatici e cassieri. Si valutano primi impieghi

Junior software developer, 1 posto. Requisiti: diploma in informatica o laurea in Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica o affini, conoscenza dei principi Solid, delle basi di programmazione web e del linguaggio Javascript, Html e Css, capacità di creare unit test, ottima conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese; Contratto: tempo indeterminato full time in modalità ibrida (office first), unitamente a buoni pasto, premio di produzione, piano welfare, team building; Sede di lavoro: Pavia; Inviare Cv a servizio.impiego@provi codice 10262. Personale supermercato, 7 posti. Requisiti: si valutano primi impieghi. Mansioni: servizio in cassa, vendita e sistemazione alimentare e non; servizio di banco fresco. Contratto: da vautare, orario part-time. Sede: Basso Lodigiano; inviare email e curriculum a selezione@provincia.lodi.it col codice offerta 2902