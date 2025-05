Codogno, vernice rossa e scritta sulla parete della scuola Tondini: vandali immortalati dalle telecamere

Codogno (Lodi), 8 maggio 2025 – Writers ancora in azione, imbrattata parete della scuola Tondini di Codogno. Non c’è pace per i muri della cittadina. Dopo il doppio imbrattamento, avvenuto nel mese di aprile 2025, delle pareti del nuovo sottopassaggio della stazione ferroviaria, il Comune ha trovato una scritta anche sulla parete esterna della scuola Tondini, in via Pietrasanta, di fronte a piazza Ganelli, vicino allo svincolo.

“Questa volta due ragazzi sono stati ripresi dalla videosorveglianza comunale e di conseguenza, appena gli accertamenti termineranno, anche per capire se potrebbero essere anche gli autori degli imbrattamenti simili avvenuti in stazione, gli interessati saranno chiamati per rispondere dell’accaduto e affrontare le spese dei danni causati” chiarisce il sindaco Francesco Passerini.

In Comune sperano che i ragazzi possano ravvedersi e farsi avanti da soli, magari per scusarsi e rimediare ma, comunque, dovranno essere messi di fronte alle proprie responsabilità.

Questa volta la frase, impressa con bomboletta di vernice rossa, come quella che ignoti hanno utilizzato in stazione, dice: “Per te sceglievo un carattere più bello” e mostra l’emoji di una faccina sorridente. Le parole sono state impresse vicino al portone d’ingresso e ora la polizia locale sta quindi procedendo.