Incontri per bimbi con adulti. Lodi4kids cambia solo il nome. Restano impegno e attività

È stato presentato ieri il nuovo calendario delle attività di Lodi4kids, che da quest’anno diverrà MLFM4kids. Il 28 ottobre il primo appuntamento con 12 diversi incontri pensati per stimolare i bambini e far conoscere le famiglie. Si va da laboratori di pittura a reading in inglese, da letture di fiabe etniche a trekking urbano, compresa la presentazione con l’autore del nuovo libro di Mirko Montin, noto scrittore per bambini. I primi sei appuntamenti del 2023-2024 si terranno alla Biblioteca Laudense; altrettanti troveranno sede in altri luoghi, anche all’esterno, l’ultimo il 18 maggio.

L’associazione, impegnata a promuovere attività per bambini con adulti, diventa parte del Movimento lotta alla fame nel mondo di Lodi (MLFM). Caterina Belloni, tra le fondatrici e presidente di Lodi4kids, racconta il cambiamento: "L’associazione è nata anni fa vedendo che in città c’erano poche attività per famiglie e bambini. A malincuore dobbiamo cedere l’organizzazione ad altri, perché tutti i progetti erano promossi da poche volontarie e questo sforzo è oramai troppo grande per noi, nonostante il continuo successo delle attività. Ma Lodi4kids rinasce senza morire, con l’associazione MLFM che è una realtà molto strutturata di professionisti ai quali siamo contenti di cedere il tutto. Da ora al suo interno ci sarà MLFM4Kids, la speranza è che poi si riesca ad aprire anche alla provincia". Simonetta Pozzoli, assessore alle Politiche familiari e coesione sociale, afferma che "l’Amministrazione è contenta di questo cambiamento che unisce due realtà di volontariato molto benefiche, che danno grandi servizi alle famiglie".

Sara Rancati di MLFM evidenzia: "Siamo stati felici quando ci è arrivata la proposta di Lodi4kids di diventare parte di noi, sarebbe stato un peccato perdere questa associazione". Per il calendario completo il sito di mlfm.it e l’e-mail 4kids@mlfm.it, anche per prenotarsi.

Luca Pacchiarini