Pomeriggio nero per ciclisti e centauri: raffica di incidenti nel Lodigiano

Il pronto soccorso di Lodi

Borgo San Giovanni (Lodi), 18 marzo 2023 – Scontro tra auto e bici, il ciclista finisce in ospedale. Nel pomeriggio di oggi la macchina dei soccorsi si è attivata a Borgo San Giovanni, in via Padre Pio, per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e una bicicletta. I rilievi sono stati eseguiti dal nucleo radiomobile e operativo dei carabinieri di Lodi, che stabiliranno dinamica e responsabilità. La peggio l’ha avuta il ciclista, P. M. M., nato a Milano, classe 1979 che, per gli importanti traumi subiti, è stato soccorso dall’ambulanza e accompagnato per le cure all’ospedale di Rozzano (Milano). Illesa, ma scossa per l’accaduto e pronta a prestare soccorso, la donna al volante dell’auto, nata a Sant'Angelo Lodigiano nel 1950 e residente a Borgo San Giovanni.

Poco prima a Lodi, in viale Milano, all’altezza del civico 58, si sono scontrati un’automobile e un altro ciclista di 36 anni. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi dalla Croce rossa. Per fortuna non correva pericolo di vita. Pomeriggio “nero” anche per un’altra ciclista, una donna di 53 anni, visitata all’ospedale di Codogno, che è caduta a Casalpusterlengo, nella frazione Zorlesco, mentre pedalava in Vicolo Alessandro Volta. Problemi, infine, per un motociclista di 17 anni, che si è scontrato, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, contro un’auto, in viale Europa a Lodi. È stato visitato nell’ospedale cittadino.