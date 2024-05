Incidenti a raffica: tre feriti in ospedale

Triplo incidente in una mattinata, il soccorso sanitario fa la spola. Il primo scontro si è verificato a Lodi alle 8.45 di ieri. Un’auto e un ciclista si sono urtati e lo sportivo a bordo della due ruote è finito a terra mentre percorreva viale Dalmazia. Per i traumi il malcapitato ha avuto bisogno del 118 e lo hanno soccorso gli operatori della Croce rossa cittadina. Accusava diversi traumi da valutare ed è stato accompagnato all’ospedale Maggiore di Lodi. Le forze dell’ordine stabiliranno le eventuali responsabilità. Fortunatamente non correva pericolo di vita. Un sessantaquattrenne è inoltre caduto dalla bicicletta alle 10.30 sulla provinciale 16 di Zelo Buon Persico ed è stato accompagnato all’ospedale di Melegnano. Alle 12.15, un terzo incidente. A Casalmaiocco. Un’auto è finita fuori dalla carreggiata mentre percorreva la strada provinciale Bettola. A bordo un uomo di 52 anni. Anche per lui ferite lievi. P.A.