Incidente sulla tangenziale est di Lodi, scontro fra auto e camion: tra i feriti anche due bambini

Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto lunedì mattina intorno alle 11 sulla tangenziale est di Lodi, tra Campo di Marte e lo svincolo per l’ospedale. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante: tra i feriti ci sono anche una bambina di 7 anni e un bambino di 3 anni, oltre a un cinquantaduenne e una ragazza di 24 anni. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Non è chiara al momento la dinamica dello schianto, ma sul posto la polizia stradale sta effettuando i rilievi. Il traffico in tangenziale è rimasto chiuso per circa un’ora, per poi essere riaperto ma con circolazione su una sola corsia.