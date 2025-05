Schianto con l’ambulanza, famiglia soccorsa

Un’ambulanza della Croce Casalese in sirena e a tutta velocità per arrivare in emergenza sul posto si è schiantata ieri attorno alle 13.30 lungo la via Emilia, alle porte di Secugnago, con un’auto che stava svoltando presumibilmente verso la cascina Sant’Ignazio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma sembra che il mezzo di soccorso si stesse dirigendo verso Lodi e, in fase di sorpasso, si sia trovata davanti l’improvviso ostacolo della sagoma della vettura, una Ford Puma, il cui conducente stava girando a sinistra, non avendo verosimilmente sentito le sirene.

L’ambulanza, che non aveva a bordo alcun paziente, dopo lo schianto è rimasta sulla sede stradale, mentre la vettura, a seguito del violento botto, è stata scagliata nel fossato a lato della carreggiata, ribaltandosi su di un fianco. A bordo vi era un’intera famiglia straniera con tre bimbi piccoli all’interno dell’abitacolo, due femmine di sette e quattro anni ed un bimbo di due anni. In pochi minuti sono scattati i soccorsi e sul posto sono sopraggiunti l’ambulanza della Croce Rossa, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Secondo quanto appreso, il più grave era il piccolo di due anni per il quale è stato fatto atterrare l’elisoccorso che lo ha successivamente trasferito in codice rosso all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tutti gli altri occupanti della vettura e gli operatori all’interno dell’ambulanza incidentata sono stati trasferiti al Pronto soccorso del nosocomio di Lodi in codice giallo. la viabilità è andata completamente in tilt per diversi minuti, almeno fino alla prima fase dei soccorsi.

M.B.