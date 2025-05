Domenica mattina torna la pedalata “Bimbi in bici“. Arrivo e festa finale al parco della Solidarietà

Torna domenica, “Bimbimbici”, tradizione pedalata cittadina con i bambini per diffondere l’uso della bicicletta tra i giovanissimi e promuovere una mobilità sostenibile. L’iniziativa, promossa dalla Fiab Lodi Ciclodi, vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. È rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti. Il ritrovo è alle 9,30 in piazza Ospitale a Lodi. La partenza avverrà alle 10 con arrivo previsto per le 11,30 al parco della Solidarietà (via Lodivecchio) dove l’associazione Orma accoglierà con giochi la festosa carovana di Bimbimbici. Il percorso misura dieci chilometri, adatto a tutti. L’iscrizione costa 3 euro, è obbligatoria e comprende la copertura assicurativa. Il caschetto è fortemente consigliato.