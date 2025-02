Incidente sulla Mantovana. Cinque contusi

Ieri alle 6.15 gli operatori della Croce casalese e i carabinieri della compagnia di Codogno sono intervenuti per uno scontro avvenuto tra due auto, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale Mantovana 234. Il 118 ha trasferito all’ospedale di Lodi soltanto un paziente, poi risultato non grave, perché aveva bisogno di accertamenti. Nello scontro sono rimaste coinvolte cinque persone: un 20enne, una 22enne, un 24enne, una 28 e un uomo di 58 anni. Sono stati segnalati rallentamenti fino allo spostamento delle vetture dalla carreggiata.