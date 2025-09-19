Schianto sulla Valtidone, bimba di 8 anni in rianimazione

Nella giornata di ieri erano ancora gravi le condizioni delle due ferite, madre e figlia, che alle 18.30 di mercoledì sono rimaste vittime di un violento incidente sulla Val Tidone, tra i comuni di Carpiano e Landriano. La donna, 35 anni, è ricoverata al San Matteo di Pavia, mentre la figlia di 8 anni al Niguarda di Milano, dove i medici si sono riservati la prognosi. La piccola, che ha riportato un trauma cranico, si trova in rianimazione. Nell’incidente, uno scontro tra un furgone e due auto, sono rimaste ferite anche altre quattro persone, tra le quali un’anziana di 82 anni: nessuna di loro è in pericolo di vita.

Alla base dello scontro ci sarebbe, secondo una prima ricostruzione, un’improvvisa perdita di controllo da parte del conducente del furgone, un 36enne straniero, in servizio per un corriere di San Giuliano Milanese. Il furgone ha invaso la corsia opposta, dove in quel momento arrivavano due auto. Nella prima, una Fiat panda, viaggiavano madre e figlia; nella seconda, una Cinquecento, si trovavano tre persone: un uomo di 56 anni e due donne, una di 53 e una di 82 anni. Nell’impatto, le lamiere della Panda si sono accartocciate, tant’è che si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Pavia e Sant’Angelo Lodigiano, per estrarre mamma e figlia dall’abitacolo. Diverse ambulanze hanno preso parte alle operazioni di soccorso: Croce bianca di San Giuliano Milanese, Croce viola di Rozzano e Croce amica di Basiglio. Presenti anche le polizie locali di Locate Triulzi, Carpiano e Cerro al Lambro, nonché i carabinieri della compagnia di San Donato. Tutti gli adulti rimasti coinvolti nello scontro, compreso il conducente del furgone, sono stati caricati sulle ambulanze e distribuiti fra vari ospedali, mentre la bambina è stata intubata sul posto, quindi caricata sull’elisoccorso per il trasferimento al Niguarda.

Le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli hanno richiesto la temporanea chiusura della strada, nel tratto interessato dall’incidente, con inevitabili conseguenze sulla viabilità serale. Intanto, proseguono le verifiche per ricostruire cause e dinamica dell’accaduto. Il 36enne è risultato negativo all’alcol-test.