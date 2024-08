Ubriaco, percorre sei chilometri contromano sulla A1 e provoca un frontale: grave una donna

Somaglia (Lodi), 22 agosto 2024 – Percorre sei chilometri in contromano in autostrada e provoca un incidente frontale in autostrada. È quanto è emerso, da una prima ricostruzione dei fatti, in merito allo spaventoso incidente avvenuto nella serata di mercoledì 21 agosto lungo l'autostrada del Sole Milano-Napoli all’altezza di Somaglia.

Due auto si sono scontrate frontalmente al chilometro 43+700, in direzione Bologna. Un impatto inevitabile perché, secondo quanto riferito dalle squadre di emergenza intervenute, una delle due auto procedeva contromano e l'altro conducente se la sarebbe vista arrivare di fronte, senza riuscire a evitare il violento impatto. A bordo c'erano soltanto le due persone alla guida. Si tratta di un uomo di 44 anni e di una donna di 49, rimasti entrambi feriti. Nessuno dei due, per fortuna e miracolosamente, correrebbe però pericolo di vita. Sono infatti stati accompagnati in ambulanza, con i codici verde e giallo, negli ospedali di Lodi e Cremona, per le cure del caso.

Li hanno soccorsi gli operatori della Croce rossa di Lodi, della Croce casalese e dell'auto medica. Con loro i vigili del fuoco del del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe entrato in A1 dal casello Basso Lodigiano e, impegnando in direzione nord la carreggiata sud, si è scontrato con l'auto che viaggiava in direzione sud all'altezza della curva in prossimità dell'Autogrill di Somaglia. Quando è sceso dall'auto, il 44enne non si reggeva nemmeno in piedi: gli è stata immediatamente ritirata la patente e la sua auto gli è stata sequestrata dalla Polstrada. Per contribuire a ripulire la carreggiata e svolgere il soccorso, è intervenuto anche personale di Autostrade per l'Italia.