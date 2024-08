Brescia, auto contro mano sulla “Corda Molle”: un morto e un giovane di 25 anni gravissimo

Montichiari (Brescia), 10 agosto 2024 – Due auto andate completamente distrutte, un uomo anziano deceduto e un giovane di 25 anni in condizioni gravissime. È l’esito del drammatico incidente avvenuto questa sera poco prima delle 19 sul tratto della strada “Corda Molle” tra Montichiari e Castenedolo. Da una prima (e ancora parziale) ricostruzione della dinamica, uno dei due veicoli coinvolti ha invaso contromano la corsia sulla quale stava procedendo regolarmente l’altro mezzo. L’impatto è stato inevitabile e devastante. Un uomo è morto sul colpo, un ragazzo di 25 anni lotta fra la vita e la morte in ospedale. Sul posto sono accorsi in pochi minuti i vigili del fuoco, ambulanze, automedica e le pattuglie della Polizia stradale. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore in direzione di Ospitaletto, per permettere i rilievi, il soccorso dei feriti e la rimozione dei veicoli distrutti.