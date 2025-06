Asola, rimane incastrata al passaggio a livello: lei si salva, il treno colpisce l’auto

Asola (Mantova), 26 giugno 2025 – Tragedia sfiorata ad Asola, nel Mantovano. Una donna è rimasta bloccata con l’auto tra le sbarre del passaggio a livello ed è riuscita a mettersi in salvo poco prima che il treno centrasse il veicolo.

E’ accaduto intorno alle 11 al passaggio a livello presente sulla strada per Cadimarco, lungo la tratta ferroviaria Parma–San Zeno. Le sbarre si sono abbassate mentre la conducente dell’auto stava cercando di attraversare il varco, bloccando di fatto il veicolo sui binari. A quel punto la donna ha avuto la lucidità di abbandonare l’auto prima che il treno sopraggiungesse. Il locomotore, infatti, seppur a bassa velocità ha colpito l’automobile, danneggiandola gravemente nella parte anteriore.

Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i carabinieri della locale stazione. Successivamente è giunto anche il personale della Polizia ferroviaria di Cremona, competente per territorio, per i rilievi del caso. La tratta ferroviaria è stata momentaneamente chiusa, con conseguenti disagi per la circolazione.