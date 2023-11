Incidente frontale tra due auto a Pieve Fissiraga: uomo incastrato nelle lamiere dell’auto distrutta

Pieve Fissiraga (Lodi), 24 novembre 2023 – Schianto tra due auto, una persona rimane incastrata nelle lamiere. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti, con autopompa e autogrù, nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2023, a Pieve Fissiraga, per un rovinoso incidente stradale segnalato sulla strada provinciale 235. È la tratta che collega Lodi a Sant'Angelo Lodigiano. Si è trattato di un frontale che ha coinvolto due veicoli. L'origine dell'impatto è sconosciuta e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti per i rilievi di rito e per gestire la viabilità. Una vettura, una Fiat Panda con a bordo un uomo, è rimasta completamente distrutta nella parte frontale, incastrando il malcapitato conducente nelle lamiere. L'altra auto, una berlina ,è finita, appoggiata su un fianco, in un fosso laterale alla tratta. Tra i feriti ci sono un uomo e una donna, entrambi di 35 anni. Il soccorso sanitario ha mandato, in loro aiuto, due auto mediche e due ambulanze della Croce rossa e della Croce bianca. A seguire chi aveva bisogno di cure è stato trasferito in ospedale. Una persona in codice giallo, di media gravità, è stata accompagnata all'ospedale di Rozzano, mentre l'uomo che conduceva la Panda, più grave, è stato liberato dalle lamiere e trasferito in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. La viabilità è rimasta a lungo bloccata. La tratta aveva infatti bisogno di essere ripulita dai detriti e sgomberata dalla Fiat distrutta e fermatasi lungo la carreggiata.