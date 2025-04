Due auto prendono fuoco mentre percorrono la A1: paura in autostrada

Pieve Fissiraga (Lodi), 27 aprile 2025 – Giornata di paura per gli automobilisti in transito sull’Autostrada del sole Milano-Napoli, in provincia di Lodi. Sono stati segnalati ben due incendi di auto in marcia lungo la tratta, con un bilancio pesante. I danni subiti dai veicoli interessati sono infatti stati importanti.

Il rogo dell'auto in autostrada a Pieve Fissiraga

Al chilometro 23, in direzione Bologna, giunto all’altezza del comune di Pieve Fissiraga, un automobilista ha notato che un altro conducente gli segnalava qualcosa suonando il clacson e accendendo i fari della propria auto. Ha avuto giusto il tempo di accostare a lato della A1 e di scendere, per rendersi conto che la sua Bmw stava prendendo fuoco. Si presume che all’origine dell’accaduto ci sia stato un surriscaldamento del mezzo, ma la causa certa della combustione resta da accertare. I soccorsi si sono attivati subito. La Polstrada ha tenuto lontani gli altri mezzi di passaggio, invece i vigili del fuoco hanno aggredito con molta acqua l’insistente lingua rossa che, in pochissimo tempo, ha trasformato la berlina in una “palla” di fuoco. È arrivata una squadra del 115 dal comando provinciale di Lodi, con un’autopompa e l’allarme è presto rientrato. Una volta raffreddato, il veicolo è stato rimorchiato dal soccorso stradale Mura car.

Incendio vettura anche all’altezza della stazione di servizio di Somaglia est, sempre in direzione Milano. In questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Casalpusterlengo con una autobotte e un’autopompa. Ma purtroppo ci sono stati danni al mezzo. In nessuno dei due casi, comunque, sono stati registrati feriti.