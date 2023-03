Somaglia, scontro tra camion sull’A1: conducente incastrato tra le lamiere

L'incidente sull'A1

Somaglia (Lodi) - Grave incidente, poco prima delle 9, lungo il tratto di A1 in direzione nord all'altezza del comune di Somaglia, tra l'autogrill e il ponte sulla provinciale 126 di Mirabello.

Due mezzi pesanti, uno che trasportava materiale per arredamento e l'altro terra, sono rimasti coinvolti in un tamponamento e uno dei due camionisti sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. I due uomini coinvolti però non sono fortunatamente in condizioni gravi.

La Polstrada ha chiuso il tratto di autostrada in direzione nord e si sono formate lunghe code: la centrale operativa del 118 ha allertato anche l'elisoccorso da Milano ma a metà strada l'arrivo sul posto è stato interrotto. Ora la circolazione è ripresa.

Intanto, un altro grave incidente era avvenuto attorno alle 8 lungo la provinciale 115 a Lodi Vecchio: quattro le persone coinvolte, ferite non in maniera grave, in uno scontro tra tre autovetture e un mezzo che trasportava lubrificanti.

Alle 7.30 invece a Brembio, in località Ca' del Parto, lungo la provinciale 107, un 42enne è finito fuori strada in un fosso, fortunatamente privo d'acqua.