Tetti in fiamme e animali intrappolati: ore di superlavoro per i vigili del fuoco di Lodi

Lodi, 16 luglio 2024 – Incendi, recuperi, bonifiche e altri interventi, ore intense di lavoro per i vigili del fuoco. Ieri, e ancora nelle prime ore di oggi, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con l'ausilio dei volontari dei distaccamenti di Sant'Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo, hanno dovuto fronteggiare una serie di emergenze. In via Minzoni a Casalpusterlengo è stato messo in sicurezza un comignolo, che ha ceduto. Si trattava di un comignolo di piccole dimensioni, caduto. Non ci sono state persone coinvolte. Invece a Lodi, in via Costeo, un tetto è stato intaccato dalle fiamme. Un principio d’incendio, in una villetta in ristrutturazione,subito spento dagli operai del cantiere. I pompieri hanno quindi bonificato la copertura e verificato che l'immobile non avesse subito danni strutturali.

Fiamme ad Abbadia Cerreto

Si aggiunge l'incendio di un condizionatore ad Abbadia Cerreto, in via Abbazia. In questo caso ha preso fuoco l'unità esterna, cioè il motore, che era ubicato sul balcone. Appena andato a fuoco, è prontamente stato spento dai proprietari, che per fortuna erano a casa e sono intervenuti con un estintore. I vigili del fuoco hanno bonificato la zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta né sono stati riscontrati danni strutturali all'immobile. I pompieri hanno inoltre messo in sicurezza alberi pericolanti in via Dei Boschi a San Colombano al Lambro e spento un incendio negli spogliatoi di una attività di San Martino in Strada, via De Andrè. Fortunatamente il fuoco, estinto dal 115, era limitato all armadietto. Sono arrivati anche i carabinieri per i dovuti accertamenti sull'accaduto. È stato infine recuperato un animale a Zelo Buon Persico. Si trattava di un volatile finito all'interno della cappa cucina, che è stato liberato. Ancora questa mattina, poco dopo le otto, una nuova richiesta d’intervento: le squadre del Comando provinciale di Lodi sono intervenute con autopompa e serbatoio a Lodi in via Marco Polo per un soccorso a persona in un appartamento al primo piano: un uomo era caduto in casa senza più riuscire a rialzarsi. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza.