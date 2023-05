Incendio nel deposito Tre quintali di legna distrutti dalle fiamme

Incendio nella notte in una legnaia che ha mandato in fumo tre quintali di legna e impegnato i vigili del fuoco di Crema e di Cremona per cinque ore. Dopo una battente pioggia, intorno all’1.30 allarme a Ripalta Arpina per un virulento rogo sviluppatosi in un deposito di legno situato nel cortile di un’abitazione privata e discosto dalla casa. I vigili del fuoco sono arrivati da Crema con un’autoscala e da Cremona con l’autobotte. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti oltre due ore e alla fine tutta la legna è andata perduta. Sulle cause sono in corso accertamenti, anche se si tende a escludere il dolo: l’incendio sarebbe accidentale. Alla legnaia è stato interdetto l’accesso in attesa di accertamenti sulla sua stabilità.