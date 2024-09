Incendio in un capanno a Lodi: sette cani muoiono tra le fiamme

Lodi, 5 settembre 2024 – Capanno prende fuoco, muoiono sette cani. Drammatica vicenda, nel tardo pomeriggio di oggi, a Lodi. L’incendio è divampato a Cascina Vigadore, per cause al momento in fase di accertamento.

Il fuoco, con fiamme insistenti e minacciose, ha presto lambito interamente un ricovero attrezzi e un box per cani, dove erano presenti sette animali. Quando è stato dato l’allarme, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con una autopompa e una autobotte. Ma il rogo era talmente esteso che, purtroppo, è stato impossibile salvare la vita ai poveri cani. Nell’area, secondo quanto verificato dai pompieri stessi, arrivati insieme alla polizia, era stipato anche del pellets e questo ha alimentato irrimediabilmente le fiamme. Tanto da rendere più lunghe del dovuto le operazioni di spegnimento. A seguire la zona è stata raffreddata e messa in sicurezza in attesa del ripristino.