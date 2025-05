Sondrio, 5 minorenni bloccati dalle correnti del Mallero salvati dai vigili del fuoco e portati a riva col verricello

Sondrio, 31 maggio 2025 – Tutto è bene ciò che finisce bene, ma il pomeriggio di ieri per cinque giovanissimi nel giro di pochi minuti si è trasformato da un sabato assolato che di fatto anticipa i lunghi mesi di vacanze dalla scuola in un film d’azione, con tanto di intervento dell’elicottero per portare in salvo due di loro. Il luogo è quello dove almeno una volta nella vita tutti i sondriesi si sono recati a cercare refrigerio: il torrrente Mallero tra Gombaro e le Cassandre, in linea d’aria non più di 500 metri dal centro città, un posto comunque isolato e ameno che soprattutto ai giovanissimi regala l’illusione di trovarsi in una sorta di vacanza "non sorvegliata” dagli adulti.

Tragedia scampata

Probabilmente il motivo che ha spinto anche i cinque amici – di età compresa tra i 13 e 16 anni – a raggiungere ieri pomeriggio le rive sassose per ridere e scherzare. Alcuni tra loro hanno raggiunto anche una sorta di isolotto nel letto del torrente, quando la portata del Mallero, verosimilmente per l’innalzamento delle temperature – ieri pomeriggio a Sondrio il termometro al sole è arrivato a segnare 36 gradi – è cambiata e così pure la corrente, rendendo così a due ragazzini, uno dei quali anche leggermente infortunato in seguito a una scivolata su un masso, impossibile tornare a riva dagli amici.

L'intervento dei vigili del fuoco sulle rive del Mallero per portare in salvo i ragazzi, tutti minorenni

L’intervento

Questi ultimi fortunatamente hanno subito dato l’allarme – erano quasi le 18 - e sul posto in breve tempo si sono portati i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso di Areu e i tecnici del Soccorso alpino e i carabinieri del capoluogo. Piuttosto spettacolari le operazioni di recupero, effettuate dall’elicottero mediante il verricello, mentre per gli i tre amici il ritorno al sicuro è avvenuto da terra, scortati dai pompieri. Le operazioni si sono concluse intorno alle 19 e come comprensibile, anche per la vicinanza al centro città, hanno attirato l’attenzione di decine di persone che si sono portate anche nei pressi del lungo Mallero per meglio assistere all’intervento.

Due dei tre ragazzi sono stati trasportati con il verricello

Il precedente un anno fa

Due anni fa si verificò un caso analogo. I cinque giovanissimi protagonisti di questa disavventura stanno tutti bene, anche se si può realmente parlare di un pericolo scampato, soprattutto se si torna con la memoria a quanto accadde esattamente il 31 maggio di un anno fa ai tre giovani che furono travolti e persero la vita a causa della piena improvvisa del fiume Natisone in Friuli.