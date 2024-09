Incendio in cucina, panico a Montanaso Lombardo

Montanaso Lombardo (Lodi), 1 settembre 2024 - Va a fuoco la cucina, panico in casa. Alle ore 9.50 del primo settembre 2024, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono stati allertati per l’incendio scoppiato in un appartamento a piano terra. L’abitazione si trova a Montanaso Lombardo, in via Paullese.

Quando i residenti hanno dato l’allarme, il fuoco aveva già lambito parte della cucina. Locale da cui la combustione ha avuto origine. Le cause sono in fase di accertamento. I pompieri sono intervenuti, per spegnere le fiamme e raffreddare quanto carbonizzato, con una autopompa serbatoio e una autoscala. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento, l’incendio ha quindi interessato esclusivamente il locale cucina. La stanza è stata messa in sicurezza e si è verificato che non ci fossero danni strutturali. Il locale cucina è stato dichiarato inagibile fino al ripristino. Per fortuna non sono stati segnalati né feriti né intossicati.