Scoppia un incendio sul balcone di un appartamento: allarme a Lodi in via Cabrini

Lodi, 20 giugno 2025 - Fuoco sul balcone di un appartamento, in fiamme tende e cappotto. Paura, nella seconda parte del pomeriggio del 20 giugno 2025, a Lodi. Alcuni passanti hanno segnalato l’incendio di un’abitazione che si trova al terzo piano di una palazzina residenziale di via Cabrini. Per cause da accertare, si è infatti accesa una combustione partita dal balcone. Quindi la lingua rossa ha presto interessato anche il cappotto dell’immobile e le tende dei due appartamenti sottostanti, che si trovano al secondo e terzo piano.

Oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con una autopompa e l’autoscala, sono accorsi anche i sanitari del 118, nel timore che all’interno della casa ci fossero feriti o intossicati. Però, per fortuna, è stato poi accertato che nelle varie stanze non c’era nessuno e i soccorritori sono rientrati nelle rispettive sedi. I vigili del fuoco, intanto, hanno subito iniziato ad aggredire le fiamme con molta acqua, anche per prevenire eventuali ulteriori focolai. Le temperature, che sfioravano i 35 gradi, non hanno aiutato le operazioni. Il 115, comunque, ha però presto eliminato il pericolo e i locali interni degli appartamenti, fortunatamente, sono stati salvati e gli immobili sono rimasti agibili. Danni soltanto all’esterno.