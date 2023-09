Principio d'incendio in un bar: allarme in centro a Lodi

Lodi, 28 settembre 2023- Principio d’incendio in un bar, arrivano i vigili del fuoco. Paura in centro a Lodi, poco lontano dalla piazza. L’allarme è scattato perché ha improvvisamente preso fuoco un quadro elettrico di un bar presente nella centralissima via Roma. I presenti si sono subito messi a spegnere le fiamme con un estintore e la combustione non ha quindi lambito gli arredi. Si è però sprigionato molto fumo.

Allertato il 115, sono intervenute squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi con una autopompa serbatoio e una autoscala. All’arrivo dei pompieri, l'incendio era già stato estinto dal personale del bar e i soccorritori hanno quindi messo in sicurezza la zona interessata. Questo in attesa dell’intervento di una ditta specializzata. Non ci sono danni strutturali né persone coinvolte.

L’arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco in sirena ha attirato l’attenzione dei passanti, che si sono assiepati poco distante, ad assistere alle operazioni.