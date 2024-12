Incassi delle multe reinvestiti per le strade

L’amministrazione comunale di San Rocco al Porto ha deliberato la destinazione dei proventi originati dalle sanzioni verbalizzate per violazioni al codice della strada. In tutto si tratta di 5mila euro e al momento ne sono stati destinati la metà. Infatti la normativa dice che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti può essere reinvestita in manutenzioni stradali, sicurezza stradale e altro. Quindi è stata decisa la ripartizione della somma di 2.500 euro nei vari capitoli di spesa e ora saranno inseriti a bilancio. Di questi, 625 euro saranno destinati a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; altri 625 euro serviranno al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; infine 1.250 euro sono state destinate ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (barriere e manto). P.A.