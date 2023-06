Inaugurato Ospedale di Comunità a Soncino, Giorgetti, "Grande soddisfazione"

"È una giornata storica per tutta la nostra comunità, una grande soddisfazione per un risultato che porta al territorio nuovi fondamentali servizi". Così Silvana Comaroli, presidente della Fondazione Soncino, ha definito il nuovo Ospedale di comunità ricavato nell’ex nosocomio Santo Spirito. Già attivo, può accogliere fino a 19 pazienti e si aggiunge agli altri servizi gestiti nel complesso dalla Fondazione: la Rsa con 64 posti, una Rsd per pazienti disabili con 30 posti, un reparto sub-acuti per 22 pazienti, un centro diurno in grado di ospitare 25 utenti e i poliambulatori con specialisti sia in convenzione sia in regime privatistico, un punto prelievi. Al taglio del nastro, affidato materialmente a due anziani ospiti della Rsa, ha partecipato anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Con lui il presidente della Commissione finanze del Senato Massimo Garavaglia e i vertici di Ats Valpadana e Fondazione Cariplo (che ha dato un contributo importante alla realizzazione del progetto), i consiglieri regionali Riccardo Vitari e Matteo Piloni e gli ex sindaci Luigi Pisati e Francesco Pedretti. A don Giuseppe Nevi il compito di benedire struttura e presenti. Anche l’opposizione, con la capogruppo Daniela Cavati, ha manifestato soddisfazione.

Pier Giorgio Ruggeri