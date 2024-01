In casa droga per 200mila euro. Coppia arrestata

VAILATE (Cremona)

Lui marocchino e lei italiana, tutti e due di 33 anni e tutti e due arrestati. Lui è a Ca’ del Ferro e lei a Brescia, nel carcere femminile di Verziano. Perché in casa avevano sette chili di hashish, dal valore alla vendita al dettaglio di 200mila euro. L’operazione che ha messo le manette alla coppia italo-marocchina è dei carabinieri del nucleo operativo di Crema che hanno seguito i due fino a farsi portare nel posto giusto. I due vivono a Vailate in una casa dove da tempo si era notato un insolito via vai di persone per nulla conosciute. I militari hanno deciso di indagare e hanno verificato che la coppia spesso lasciava l’abitazione per recarsi a incontrare persone pregiudicate per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, anche se non c’era alcuno scambio di materiale. Probabilmente la coppia prendeva accordi per dove trovare lo stupefacente.

Inoltre, i militari hanno scoperto che l’abitazione in cui risiedeva la coppia non era l’unica a loro disposizione, ma c’era un secondo appartamento, sempre in paese. Mercoledì scorso i militari si sono appostati nei pressi della casa e quando i due sono usciti in auto, li hanno seguiti fino a quando i due sono arrivati nell’altra abitazione. Qui i militari sono usciti allo scoperto hanno portato i due in casa e hanno effettuato una perquisizione dell’appartamento, trovando nel garage una valigia all’interno della quale c’erano celati settanta panetti di hashish per un peso totale di 6.5 chili e un valore di 200mila euro. Per i due 33enni sono scattate le manette e poi c’è stato il trasferimento nei due carceri in attesa della convalida dell’arresto e del processo che sarà stabilito oggi dal giudice del tribunale di Cremona.

P.G.R.