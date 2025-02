In biblioteca uno spazio sicuro per far navigare sul web i giovani

A Lodi Vecchio nasce un nuovo polo di comunità promosso nell’ambito del progetto “Im-Patto digitale“. Nel territorio si continua a combattere il divario digitale e stavolta è la biblioteca locale a ospitare un luogo in cui far navigare sul web in sicurezza, seguiti dagli adulti, i ragazzini. Questi locali serviranno anche per garantire un percorso di studio assistito, il sabato mattina, per i bambini che hanno difficoltà e a realizzare un podcast fatto dai giovani per i giovani. "I due computer sono arrivati – racconta entusiasta Federico Cantaluppi, consigliere comunale delegato all’Associazionismo –, ora stiamo allestendo una saletta studio adatta. Per prima cosa avvieremo le mattinate di studio assistito, promosse grazie ai volontari dell’associazione Fratelli Sea". I frequentatori saranno selezionati su indicazione della scuola e saranno aiutati da giovani che frequentano le superiori o l’università. In biblioteca i piccoli allievi lavoreranno anche grazie ai computer di ImPatto Digitale, suddivisi per fasce d’età. Il servizio sarà gratuito e rivolto alle famiglie più in difficoltà. P.A.