In auto con la cocaina. Due lodigiani nei guai

Due uomini di ventinove e trentaquattro anni, residenti e domiciliati in provincia di Lodi, sono stati segnalati dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona alla Prefettura come consumatori di droga. Uno dei due è risultato anche pregiudicato. Il pomeriggio del 5 marzo, verso le 15, una pattuglia del nucleo Radiomobile di Cremona dei militari dell’Arma si trovava in viale Po e ha notato un’auto con due persone a bordo che, alla vista della vettura delle forze dell’ordine, ha aumentato notevolmente l’andatura. Ritenendo che potesse essere sospetta, l’auto è stata raggiunta e bloccata e i militari hanno identificato entrambi gli occupanti del mezzo.

Poi, tenuto conto che i due individui erano nervosi, li hanno perquisiti trovandogli addosso e in auto due involucri in cellophane contenenti nel complesso quasi due grammi di cocaina. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato sequestrato e i due occupanti del veicolo sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di stupefacenti. Nei confronti del ventinovenne, conducente del veicolo controllato, i militari hanno anche proceduto all’immediato ritiro della patente di guida come previsto dalla specifica norma di legge.

R.Lo.