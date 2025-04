Impegno in pandemia. Il capo dei vigili sarà premiato a Roma

Tra i benemeriti del periodo della pandemia, riconosciuti dal ministero della Salute, con una apposita commissione, c’è il comandante della polizia locale di Codogno Marco Simighini (nella foto). "Era stato tra i segnalati, 4 anni fa, dall’amministrazione comunale – spiega il sindaco Francesco Passerini – per il grande impegno profuso in epoca Covid e ci congratuliamo. Già in passato aveva ricevuto il riconoscimento la crocerossina Giovanna Boffelli, premiata due anni fa al Quirinale". Simighini ritirerà il premio lunedì 7 aprile alle 11, nel salone dei corazzieri del Quirinale, a Roma. Per lui c’è l’attribuzione della medaglia benemeriti di classe di bronzo, come per la Boffelli, che prevede una consegna materiale fatta dal Ministro della salute o dal presidente della Repubblica che lunedì sarà presente. P.A.