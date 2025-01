Il Wwf lancia l’appello: ci servono forze fresche

Gli attivisti del Wwf sono un po’ come il panda, loro simbolo per antonomasia: ci sono anche se il numero, seppur in aumento negli ultimi anni, non è considerevole. "Il numero dei volontari – ribadisce Cristoforo Vecchietti del gruppo Lodigiano-Pavese –, nel tempo s’è assottigliato per varie ragioni: raggiunti limiti di età, trasferimenti dei volontari. A fronte di questa riduzione di forze, aumentano le richieste di enti, associazioni, Comuni che ci vorrebbero presenti e operativi. Non sempre riusciamo a rispondere a tutti, proprio per mancanza di volontari".

Da qui l’appello. "Ci occorrono persone che possano spendere con noi del tempo per l’ambiente: nessuna tessera o contributi economici, ma chiediamo solo di dedicare una piccola parte del tempo libero per darci una mano, in primis per poter ampliare la nostra rete territoriale. Per questo ci servono referenti nei paesi e nelle città che ci aiutino a diffondere notizie ed iniziative".

In particolare, gli attivisti vorrebbero "rafforzare la rete dei comuni del santangiolino (Sant’Angelo, Graffignana, San Colombano, Marudo, Castiraga Vidardo, Valera Fratta) visto che a Sant’Angelo abbiamo una storica area verde chiamata “Il Boschetto“ del Wwf, sarebbe bello che ci fosse qualcuno a darci una mano a gestirla. "In queste settimane è attiva la battaglia a Castiraga contro un impianto di incenerimento rifiuti di dimensioni spropositate e dunque ogni aiuto sarebbe prezioso. Inoltre il gruppo del Wwf ribadisce la necessità "di qualcuno che si occupi dei nostri social. Per contatti si può scrivere a wwflodigiano@gmail.com