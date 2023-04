Il virus che bloccò tutto Incubo Covid alle spalle In città adesso è fermento

di Mario Borra

Il Covid è alle spalle e con esso i timori e le incertezze per il futuro che ne erano derivati. La città sta riprendendo quota ed anche a livello commerciale e produttivo la situazione è decisamente molto diversa. Gli esempi sono sotto gli occhi: diverse aree dismesse, abbandonate da tempo, stanno attirando l’attenzione di investitori mentre c’è anche fermento a livello commerciale e industriale. Le due porzioni dell’ex fabbrica Cpsd, lungo il tratto urbano della 234, sono state acquisite in toto: dalla Metalferro, che sta già sistemando il capannone di via Varalli per iniziare la nuova produzione, e dal Consorzio Euro Mag di Genova che ha affidato l’incarico di bonificare l’area proprio in questi giorni, segno che forse qualcosa si sta muovendo.

Sul vecchio sito del dancing Majorca, dopo anni di silenzio, c’è un piano di rilancio per 4.500 metri quadrati da trasformare in supermercato e un paio di store mentre l’ex chimica Fardeco di via Borsa è finita nelle mani di una società immobiliare, la Reef spa di Roma. La vecchia chimica Hexion di viale Trivulzio, completato l’abbattimento delle strutture e tagliati gli alberi internamente, è pronta al rilancio: si sussurra di un progetto per un parco fotovoltaico, ma si attendono le mosse della società.

Nei mesi scorsi, erano già stati esplicitati i progetti di ampliamento di Mta e di Pellini (quest’ultimo aveva acquisito lo stabile dell’ex U2), mentre alla Mirandolina recentemente la Vigorplant di Fombio si è ampliata ed ha costruito e reso operativo un nuovo deposito all’aperto per i bancali di terriccio. In via Fratelli Micheli, al posto di una vecchia fabbrica dismessa (ex vetreria) sta sorgendo un lotto residenziale con alcune palazzine.

Un piano di recupero con trasformazione residenziale esiste anche per l’ex sugherificio di viale Vittorio Veneto per il quale alcuni mesi fa professionisti erano arrivati in municipio a presentare documenti in merito ad un possibile intervento. In generale anche il settore commerciale si dimostra vivo (l’ex pizzeria Park Club di piazza Cairoli riaprirà a breve) e l’asse piazza Repubblica-via Garibaldi sembra essere trainante: ritornerà a deliziare i palati il ristorante albergo Leoncino di piazza Repubblica, mentre in via Garibaldi si attende l’apertura di un negozio di frutta e verdura, un esercizio artigianale e sarà riavviata l’attività del ristorante Cantinon. Altre imprese ed attività sono previste in apertura in via Carducci, un parrucchiere, e via Cavour, onoranze funebri.